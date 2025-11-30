Ομάδες

Volley League Γυναικών: Πέρασε από τη δύσκολη έδρα της Θήρας ο Παναθηναϊκός
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 18:25
ΣΠΟΡ

Volley League Γυναικών: Πέρασε από τη δύσκολη έδρα της Θήρας ο Παναθηναϊκός

Με 3-1 επικράτησαν οι «πράσινες» και πήραν «καθαρή» νίκη, μειώνοντας στον ένα βαθμό την διαφορά από την κορυφή.

Αήττητος συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στη Volley League Γυναικών. Οι «πράσινοι» φιλοξενήθηκαν στην έδρα της Θήρας, η οποία ποτέ δεν είναι εύκολη για κανέναν αντίπαλο. Με 3-1 σετ το «τριφύλλι» δεν είχε απώλεια και συνέχισε την εξαιρετική πορεία του.

Οι τρεις βαθμοί που πήραν οι «πράσινοι» τις ανέβασε στους 18 και στο -1 από την κορυφή όπου βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά μία αγωνιστική πριν το ντέρμπι αιωνίων στο ΜΕΤΣ (6/12).

Ο Παναθηναϊκός συνάντησε δυσκολίες μόνο στο δεύτερο σετ, το οποίο και έχασε με 25-21. Στα άλλα τρία έκανε άνετα το παιχνίδι του και δεν δυσκολεύτηκε να τα πάρει με μεγάλες διαφορές 11, 9 και 8 πόντων αντίστοιχα.

Τα σετ: 1-3 (14-25, 25-21,16-25, 17-25)

 



