Μακάμπι Τελ Αβίβ: Έβαλες τέλος στα σενάρια για Κάτας - «Είναι και θα παραμείνει ο προπονητής μας»
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 17:48
EUROLEAGUE / Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Έβαλες τέλος στα σενάρια για Κάτας - «Είναι και θα παραμείνει ο προπονητής μας»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί αποχώρησης του Όντεντ Κάτας.

Τα αποτελέσματα για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην EuroLeague δεν είναι καλά μέχρι τώρα στη σεζόν και δημοσιεύματα σε όλη τηνΕυρώπη ήθελαν τον Όντεντ Κάτας να... μετράει αντίστροφα για την αποχώρησή του από τον πάγκο της ομάδας.

Μάλιστα, είχε αποκαλυφθεί κι ένας καβγάς με τον Σιμόν Μιζράχι για χάρη του Λόνι Ουόκερ.

Ωστόσο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, με επίσημη ενημέρωσή της, θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια, στηρίζοντας τον Όντεντ Κάτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στον προπονητή Όντεντ Κάτας. Ο Όντεντ είναι ο προπονητής της ομάδας μας και θα παραμείνει ο προπονητής της ομάδας μας. Ο σύλλογος εύχεται στον Όντεντ πλήρη επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της σεζόν».



