Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο Λόνι Ουόκερ «τελειώνει» τον Κάτας - «Καταστρέφεις την ομάδα»

Μακάμπι Τελ Αβίβ : Όντεντ Κάτας και Σιμόν Μιζράχι είχαν έντονο διαπληκτισμό λόγω του Λόνι Ουόκερ, σύμφωνα με Μέσα στο Ισραήλ.

Σε αναβρασμό είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά τα συνεχή ανεπιτυχή αποτελέσματα, με τον Όντεντ Κάτας να βρίσκεται στην... πόρτα της εξόδο και τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να είναι ισχυρός υποψήφιος για να επιστρέψει στην ομάδα.

Όπως αναφέρουν Μέσα του Ισραήλ, ένας μεγάλος καβγάς εντός του συλλόγου φαίνεται πως βάζει οριστικό τέλος στη συνεργασία των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την ήττα της Μακάμπι από τη Βίρτους, ο πρόεδρος, Σιμόν Μιζράχι, ξέσπασε κατά του Όντεντ Κάτας, λόγω του τρόπο που χρησιμοποιεί τον αστέρα της ομάδας, τον Λόνι Ουόκερ.

«Τι κάνεις; Γιατί δεν αφήνεις τον καλύτερό μας παίκτη (σ.σ. Λόνι Ουόκερ) να παίξει. Καταστρέφεις τη Μακάμπι», φέρεται να είπε ο Μιζράχι, με τον Ισραηλινό προπονητή να απαντά με τη σειρά του: «Μη μου φωνάζεις εδώ! Εγώ καταστρέφω; Εγώ κάνω τα πάντα για να σώσω την ομάδα».

Στη μέση μπήκε και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Κλαούντιο Κολντεμπέλα, ο οποίος φέρεται να πήρε το μέρος του προέδρου, αισθανόμενος κι αυτός την πίεση και την αμφισβήτηση για τις επιλογές του: «Όταν μιλάει ο Σιμόν, δεν θα απαντάς», είπε στον Κάτας.