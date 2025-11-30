Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Μία νίκη, τρεις βαθμοί και ένα ρεκόρ 50 ετών

Onsports Team

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τον «Δικέφαλο» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και θέλουν το θετικό αποτέλεσμα για έναν επιπλέον λόγο.

Η αποψινή «μάχη» μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει πολλά διακυβεύματα.

Πρώτο και καλύτερο ο αγωνιστικό. Μιας και οι δύο «μονομάχοι» θέλουν, για τους δικούς του λόγους ο καθένας, την νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Όμως, για τον Παναθηναϊκό δεν είναι μόνο το αγωνιστικό ή μόνο το γόητρο. Οι «πράσινοι» με νίκη απέναντι στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν ένα… στοιχειωμένο ρεκόρ που κρατάει πάνω από 50 χρόνια.

Στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις τους, κατά την περσινή σεζόν, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής. Η ΑΕΚ ηττήθηκε και στις δύο των Play-Offs, αλλά και σε εκείνη για τον δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Έτσι, λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός επικρατήσει και στο αποψινό ντέρμπι θα φτάσει τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα, απέναντι στην ΑΕΚ.

Κάτι που ιστορικά, έχει συμβεί μόλις μία φορά ακόμα, από το 1959/60, όταν και ξεκίνησε η Α’ Εθνική ως θεσμός.

Συγκεκριμένα, τις σεζόν 1972/73 και 1973/74, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ και στα τέσσερα ντέρμπι.

Κάτι παραπάνω από 50 χρόνια μετά, έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το μυθικό ρεκόρ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.