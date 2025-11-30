Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Πολλές αλλαγές από τον Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα

Οnsports Team

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός : Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές για το ματς του Αγρινίου για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (17:00, COSMOTE SPORT 1HD) για την 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του, η οποία περιλαμβάνει αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κοστίνια παίρνει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ο Μάντσα θα είναι ο παρτενέρ του Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας.

Στη μεσαία γραμμή θα παίξουν Έσε και Νασιμέντο, στα άκρα της επίθεσης ο Μαρτίνς και ο Στρεφέτσα.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Τσικίνιο, Ποντένσε, Μπιανκόν και Ταρέμι, αντίθετα κανονικά στην αποστολή είναι ο Πιρόλα.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Μάντσα, Μπρούνο – Μαρτίνς, Έσε, Νασιμέντο, Στρεφέτσα – Γιάρεμτσουκ, Ελ Κααμπί.