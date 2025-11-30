Ομάδες

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Ανησυχία για Ρέτσο, αποχώρησε τραυματίας - Βίντεο
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 18:45
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Ανησυχία για Ρέτσο, αποχώρησε τραυματίας - Βίντεο

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση του Αγρινίου.

Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στο Αγρίνιο για τον Ολυμπιακό.

Στην εκπνοή του ημιχρόνου του αγώνα με τον Παναιτωλικό για την 12η αγωνιστική της Super League, ο Παναγιώτης Ρέτσος ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό.

Η ανησυχία ήταν μεγάλη, καθώς παρότι απέμεναν οι καθυστερήσεις για το φινάλε του πρώτου 45λεπτου, οι Πειραιώτες δεν περίμεναν και ο αμυντικός του Ολυμπιακού έγινε άμεσα αλλαγή από τον Καλογερόπουλο και κάθισε στον πάγκο απαρηγόρητος.

Δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό:



