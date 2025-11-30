Ομάδες

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Το γκολ του Ελ Κααμπί στο Αγρίνιο - Βίντεο
Onsports Team 30 Νοεμβρίου 2025, 18:53
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Το γκολ του Ελ Κααμπί στο Αγρίνιο - Βίντεο

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Δείτε το γκολ με το οποίο άνοιξαν το σκορ στο Αγρίνιο οι Πειραιώτες για τη 12η αγωνιστική της Super League. 

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 12η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες δεν είχαν πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουν, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν τη λύση στο 70' με τον... συνήθη ύποπτο τα τελευταία χρόνια.

Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Γιαζίτζι, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πήδηξε απέναντι σε όλη την άμυνα του Παναιτωλικού, πήρε την κεφαλιά κι έγραψε το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Δείτε το γκολ:



