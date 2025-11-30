Ατρόμητος – Asteras Aktor 0-1: Ανώτεροι οι Αρκάδες δίκαια πήραν την πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη
Η ομάδα της Τρίπολης με τον Κετού να σκοράρει, ήταν ανώτερη σε όλο το ματς και δίκαια πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» μακριά απ’ την έδρα της – Έχασαν πέναλτι οι γηπεδούχοι με τον Οζέγκοβιτς.
Χρειάστηκε να περάσουν 12 αγωνιστικές για να… χαμογελάσει μακριά από το «Θ. Κολοκοτρώνης» ο Asteras Aktor. Οι Αρκάδες επικράτησαν 1-0 στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου, πανηγυρίζοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκης τους για τη σεζόν 2025-26.
Το αποτέλεσμα ήταν πέρα για πέρα δίκαιο, καθώς οι φιλοξενούμενοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο του ματς και στα 90 λεπτά του. Ο Ατρόμητος απείλησε ελάχιστες φορές και η μεγάλη του ευκαιρία ήταν από το πέναλτι που κέρδισε και απέκρουσε ο Παπαδόπουλος στην εκτέλεση του Οζέγκοβιτς.
Το 0-1 ήρθε δίκαια και ίσως να αδικεί την ομάδα του Κόουλμαν που είχε κι άλλες ευκαιρίες. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Τρίπολης ήταν σα να έχει δέσει… κόμπο τους γηπεδούχους που απογοήτευσαν με την αδυναμία τους να δημιουργήσουν κινδύνους.
Με το αποτέλεσμα αυτό ο Asteras Aktor με 11 βαθμούς ανέβηκε δύο θέσεις και είναι πλέον 10ος, προσπερνώντας τον Ατρόμητο που έμεινε στους 9 βαθμούς και τον ΟΦΗ.
Το φιλμ του αγώνα
4’ Ο Αϊτόρ προσπάθησε για την πρώτη απειλή με σουτ, όμως η μπάλα κόντραρε στον Τριανταφυλλόπουλο και πέρασε κόρνερ.
13’ Σπουδαία ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, ο Μπαρτόλο βγήκε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη και ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου βγήκε νικητής.
17’ Γκολ 0-1: Ο Κετού από το ημικύκλιο της περιοχής έκανε ωραίο σουτ στη γωνία της εστίας του Ατρόμητου και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Χουτεσιώτη!
24’ Ξαφνικό σουτ του Οζέγκοβιτς, η μπάλα κάπου βρήκε και κατέληξε κόρνερ.
39’ Επικίνδυνος ξανά ο Αστέρας, με τον Σιλά να σουτάρει εντός περιοχής και τον Χουτεσιώτη να διώχνει σε κόρνερ.
42’ Κόρνερ για τον Ατρόμητο, ο Σταυρόπουλος πήρε την κεφαλιά με τον Παπαδόπουλο να διώχνει εντυπωσιακά. Στη συνέχεια ο Τσαντίλας προσπάθησε να μπει στη φάση, με τον Γιαμπλόνσκι να σηκώνει ψηλά το πόδι του και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι.
45+1’ Ο Οζέγκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, ο Παπαδόπουλος έπεσε στην δεξιά του γωνιά και απέκρουσε!
45+4’ Ωραία κάθετη στον Μακέντα που βγήκε τετ α τετ από πλάγια θέση, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε και ο επερχόμενος Μπαρτόλο έστειλε την μπάλα άουτ προ κενής εστίας. Ο βοηθός σήκωσε οφσάιντ, με τη φάση να είναι οριακή οπότε αν κατέληγε στα δίχτυα θα την εξέταζε το VAR.
50’ Ο Τσαντίλας πήρε την κεφαλιά, σε ετοιμότητα ο Παπαδόπουλος έδιωξε.
65’ Ο Παπαπέτρου υπέδειξε πέναλτι για μαρκάρισμα του Αϊτόρ στον Κετού. Μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, ακύρωσε την απόφασή του.
86’ O Ιβάνοφ πρόλαβε τον Χουτεσιώτη και πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα έφυγε άουτ.
90’ Ο Μεντιέτα σούταρε με τον Χουτεσιώτη να αποκρούει.
90+5' Ο Μεντιέτα ξανά, βγήκε σε θέση τετ α τετ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ (81΄ Παλμεζάνο), Γκαρθία (72΄ Φαν Φέερτ), Μπάκου, Τσαντίλας, Οζέγκοβιτς (62΄ Γιουμπιτάνα).
ASTERAS AKTOR: Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Γιαμπλόνσκι (78΄ Έντερ), Αλάγκμπε (60΄ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (60΄ Μεντιέτα, Κετού, Εμμανουηλίδης (83΄ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (83΄ Γκιοακίνι).