H EuroLeague σε ρυθμούς Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση και ποστάρει τον Γάλλο σέντερ να... χορεύει.
Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στους αγωνιστικούς χώρους φτάνει στο τέλος της και όλη η EuroLeague... χορεύει στους ρυθμούς του.
Κάτι περισσότερο από δύο ώρες πριν από το τζάμπολ η EuroLeague με ανάρτησή της στο "X" έβαλε τον Γάλλο σέντερ να χορεύει με την ατάκα... "Everyone’s mood tonight…"
Everyone’s mood tonight… #EveryGameMatters pic.twitter.com/USOYjBnxbv— EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2026