Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

H EuroLeague σε ρυθμούς Λεσόρ
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 12 Μαρτίου 2026, 19:42
EUROLEAGUE

H EuroLeague σε ρυθμούς Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση και ποστάρει τον Γάλλο σέντερ να... χορεύει. 

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στους αγωνιστικούς χώρους φτάνει στο τέλος της και όλη η EuroLeague... χορεύει στους ρυθμούς του. 

Κάτι περισσότερο από δύο ώρες πριν από το τζάμπολ η EuroLeague με ανάρτησή της στο "X" έβαλε τον Γάλλο σέντερ να χορεύει με την ατάκα... "Everyone’s mood tonight…"



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Το μήνυμα του γιου του Λεσόρ: “Προσέχετε ο πατέρας μου επέστρεψε”
Τώρα Το μήνυμα του γιου του Λεσόρ: “Προσέχετε ο πατέρας μου επέστρεψε”
EUROLEAGUE
LIVE Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Ο κρίσιμος αγώνας του Telekom Center Athens
8 λεπτά πριν LIVE Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Ο κρίσιμος αγώνας του Telekom Center Athens
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Πρέσβης με «ατσάλινο» κοστούμι
9 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Πρέσβης με «ατσάλινο» κοστούμι
CONFERENCE LEAGUE
LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στη Σλοβενία για το Conference League
23 λεπτά πριν LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στη Σλοβενία για το Conference League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved