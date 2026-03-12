H EuroLeague σε ρυθμούς Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση και ποστάρει τον Γάλλο σέντερ να... χορεύει.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στους αγωνιστικούς χώρους φτάνει στο τέλος της και όλη η EuroLeague... χορεύει στους ρυθμούς του.

Κάτι περισσότερο από δύο ώρες πριν από το τζάμπολ η EuroLeague με ανάρτησή της στο "X" έβαλε τον Γάλλο σέντερ να χορεύει με την ατάκα... "Everyone’s mood tonight…"