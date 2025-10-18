EuroLeague Βαθμολογία: Στο 4-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR και κορυφή για το «τριφύλλι»

Onsports Team

Οι «πράσινοι» με το θριαμβευτικό «διπλό» στην Κωνσταντινούπολη είναι πρώτοι, με την Χάποελ να έχει ίδιες νίκες μετά τη δική της επικράτηση στο Παρίσι – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη διαβολοβδομάδα της EuroLeague με τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε τη νίκη της εβδομάδας με το εντυπωσιακό πέρασμα από την έδρα της Αναντολού Εφές. Ανεβαίνοντας στο 4-1 και όντας πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας.

Εκεί είναι και η Χάποελ Τελ Αβίβ που επιβλήθηκε στο Παρίσι της Παρί με 89-88. Σημαντική επικράτηση για τον Ερυθρό Αστέρα επί της Ρεάλ Μαδρίτης (90-75), ενώ η Βίρτους Μπολόνια πέρασε νικηφόρα απ’ την έδρα της Βιλερμπάν με 90-83.

Η Παρτιζάν νίκησε στη Βιτόρια την Μπασκόνια με 91-79, ενώ η Μονακό «λύγισε» τη Βαλένθια με 90-84.

EUROLEAGUE - 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ολυμπιακός 94-95

Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 83-78

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 78-89

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 88-73

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Παναθηναϊκός AKTOR 81-95

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-75

Μονακό (Μονακό)– Βαλένθια (Ισπανία) 90-84

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 83-90

Μπασκόνια (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 79-91

Παρί (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-89

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός AKTOR 4-1

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

Παρί (Γαλλία) 3-2

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-2

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-2

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-2

Ολυμπιακός 3-2

Μονακό (Μονακό) 3-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 3-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 3-2

Παρτιζάν (Σερβία) 3-2

Βαλένθια (Ισπανία) 2-3

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-3

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-3

Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-4

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6η)

Τετάρτη 22/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ– Ρεάλ Μαδρίτης

Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια

Χαποέλ Τελ αβίβ – Μονακό

Βιλερμπάν – Ντουμπάι

Πέμπτη 23/10

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια

Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας

Παρασκευή 24/10

Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσέ

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR

Παρτιζάν – Παρί

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός