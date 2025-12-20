Αρτέτα: «Πρέπει να κερδίσω το δικαίωμα επέκτασης του συμβολαίου μου»

Onsports team

Ο Μίκελ Αρτέτα άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επεκτείνει το συμβόλαιό του στην Άρσεναλ πέραν του 2027, ωστόσο τονίζει ότι πρέπει να κερδίσει το δικαίωμα να συνεχίσει ως προπονητής στους Λονδρέζους κατακτώντας τρόπαια με το σύλλογο της Premier League.

Ο 43χρονος Βάσκος, ο οποίος συμπληρώνει σήμερα έξι χρόνια στο «τιμόνι» της ομάδας από το βόρειο Λονδίνο, κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας με τους «κανονιέρηδες» το 2020, αλλά δεν έχει «γευθεί» ακόμη την επιτυχία στο πρωτάθλημα, καθώς η Άρσεναλ έχει τερματίσει δεύτερη στις τελευταίες τρεις σεζόν. Αυτή τη στιγμή οι Λονδρέζοι είναι πρωτοπόροι στην κατάταξη, έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών έναντι της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ έχουν φτάσει στους «8» του League Cup.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να δει τον εαυτό του να επεκτείνει την παραμονή του στο «Έμιρατς Στέιντιουμ» και μετά τη λήξη του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ο Αρτέτα δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ναι, αλλά πρόκειται για το σήμερα. Και πολλά πράγματα πρέπει να συμβούν μέσα στους επόμενους μήνες για να κερδίσω αυτό το δικαίωμα. Νομίζω ότι ένας προπονητής πρέπει να κερδίσει το δικαίωμα να είναι εδώ αύριο. Πολλά πράγματα πρέπει να συμβούν επίσης μέσα στους επόμενους μήνες για να κερδίσει το δικαίωμα (για επέκταση)».

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε ότι η... έλλειψη τροπαίων της Άρσεναλ δεν οφείλεται σε κατώτερες επιδόσεις. «Κοιτάτε τις επιδόσεις, όλα τα ρεκόρ που είχαμε που έσπασαν στην ιστορία του συλλόγου. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό (σ.σ. να κατακτήσουμε τρόπαια)» συνέχισε ο Αρτέτα, για να καταλήξει: «Αυτό σας λέει το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε, το οποίο είναι ένα επίπεδο που η Premier League δεν έχει βιώσει ποτέ στο παρελθόν».