ΑΕΚ: Από τη «βουτιά» στη 10η θέση στην «εκτόξευση» της 3ης! – Η συγκλονιστική «διαδρομή» (βίντεο)
INTIME SPORTS
Onsports team 20 Δεκεμβρίου 2025, 10:14
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

Δείτε τη συγκλονιστική εξέλιξη της τελευταίας αγωνιστικής στη League Phase του Conference League, κατά τη διάρκεια της οποίας η ΑΕΚ ξεκίνησε από την 4η θέση, έκανε «βουτιά» στη 10η, για να εκτοξευθεί τελικά στην 3η!

Η ΑΕΚ έχανε 1-2 από την Κραϊόβα έως το 90+8’, αλλά με δύο γκολ στις καθυστερήσεις πέτυχε μια επική ανατροπή (3-2) και τερμάτισε στην τρίτη θέση της League Phase, παίρνοντας την απευθείας πρόκριση για τους «16» του Conference League.

Η σπουδαία επιτυχία συνδυάστηκε και με ένα σημαντικό επίτευγμα, καθώς η «Ένωση» έκανε ρεκόρ νικών στην Ευρώπη σε μια σεζόν.

Ήταν μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία, με την εξέλιξη της να θυμίζει σενάριο από ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΑΕΚ μπήκε στην τελευταία «στροφή» του ενιαίου ομίλου, ούσα στην τέταρτη θέση.

Στην πορεία των αγώνων έκανε «βουτιά» ως τη δέκατη θέση, για να «εκτοξευθεί» με τα δύο γκολ στις καθυστερήσεις, τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

Ο UEFA Media Consultant, Ανδρέας Δημάτος δημοσίευσε το βίντεο της UEFA με το γράφημα της «κούρσας» των ομάδων, με τη θέση τους ανά πεντάλεπτο!

Το βίντεο της UEFA με το γράφημα της «κούρσας» της ΑΕΚ και των υπόλοιπων ομάδων



