Αστέρας AKTOR, Σιλά: «Μου υπενθυμίσατε ότι δεν είμαι μόνος»
INTIME SPORTS
Onsports Team 20 Δεκεμβρίου 2025, 12:29
SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR, Σιλά: «Μου υπενθυμίσατε ότι δεν είμαι μόνος»

Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή (20/12, 16:00) αναμέτρηση με τον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 15η αγωνιστική της Super League, ο Ισιαγκά Σιλά έκανε την πρώτη ανάρτησή του μετά την απώλεια της συζύγου του κι ευχαρίστησε όσους του συμπαραστάθηκαν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ο αριστερός μπακ από τη Γουινέα τονίζει χαρακτηριστικά ότι «μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, μου απλώσατε το χέρι, με παρηγορήσατε και μου υπενθυμίσατε ότι δεν είμαι μόνος».

Η ανάρτηση του Σιλά έχει ως εξής:

«Θα ήθελα να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μου τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου σε ολόκληρο τον λαό της Γουινέας, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, καθώς και σε όλους όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό της Γουινέας για τη τεράστια στήριξη που μου προσφέρατε σε μία από τις πιο οδυνηρές περιόδους της ζωής μου: την απώλεια της πολυαγαπημένης μου συζύγου, Ντουσού Κεϊτά.

Οι προσευχές σας, τα μηνύματά σας, η παρουσία σας, τα τηλεφωνήματά σας και οι χειρονομίες συμπόνιας ήταν μια ανεκτίμητη παρηγοριά για εμένα και την οικογένειά μου. Μέσα σε αυτή τη δοκιμασία, μου απλώσατε το χέρι, με παρηγορήσατε και μου υπενθυμίσατε ότι δεν είμαι μόνος.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους όσοι, από κοντά ή από μακριά, με στήριξαν. Είθε ο Θεός να σας ευλογεί και να σας προστατεύει.

Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένη μου σύζυγε Ντουσού Κεϊτά».



