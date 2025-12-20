Ομάδες

Παναθηναϊκός: Ιδιαίτερος ο αγώνας με τον Ηρακλή για τον Αταμάν – Η επίδοση που θα πετύχει!
INTIME SPORTS
Onsports Team 20 Δεκεμβρίου 2025, 13:08
BASKET LEAGUE

Ιδιαίτερος είναι ο αγώνας, Παναθηναϊκός – Ηρακλής, για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θα πετύχει ένα σημαντικό milestone ως τεχνικός του «τριφυλλιού».

Ο έμπειρος τεχνικός θα κοουτσάρει για 74η φορά τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Greek Basketball League, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της σχετικής «πράσινης» λίστας.

Ο Αταμάν, την προηγούμενη εβδομάδα άφησε πίσω του τον Λευτέρη Σούμπιτιτς, ενώ σε λίγες ώρες θα προσπεράσει τον Αργύρη Πεδουλάκη.

Το Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής αναμένεται να έχει μια… σπάνια εικόνα για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς το «παρών» αναμένεται να δώσουν και 300 φίλοι του «γηραιού».



