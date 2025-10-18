Μεταγραφές: «Πόκερ» Γιουνάιτεντ με Πάλας για Ουόρτον

Οnsports Τeam

Ο 21χρονος Άγγλος διεθνής αμυντικός μέσος, που εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του την περασμένη σεζόν, πείστηκε το καλοκαίρι από τη διοίκηση να παραμείνει και τη φετινή χρονιά στο «Σέλχαρστ Παρκ» με την υπόσχεση πως μελλοντικά θα ικανοποιήσει το αίτημα του για μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα.

Ο Ουόρτον έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου έως το καλοκαίρι του 2029 και σύμφωνα όμως με την ιστοσελίδα «TBR» η διοίκηση της Πάλας ξεκίνησε επαφές για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του, βάζοντας ρήτρα εξαγοράς στις 100 εκατ. λίρες (!), ώστε να έχει πιο ισχυρό λόγο σε μια πρόταση από άλλη ομάδα.

Δεν είναι όμως εύκολο να υπάρξει συμφωνία, καθώς ο διεθνής άσος θέλει να παίξει σε μεγαλύτερη ομάδα, όπως παραδέχτηκε και ο συνιδιοκτήτης της ομάδας του Λονδίνου, Στιβ Πάρις: «Ξέρω πως η Γιουνάιτεντ τον θέλει, όπως επίσης ξέρω πως ο Άνταμ θέλει να παίξει σε ομάδα με μεγαλύτερους στόχους. Είναι λογικό, αλλά έχει συμβόλαιο για αρκετά ακόμη χρόνια».