Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές: «Πόκερ» Γιουνάιτεντ με Πάλας για Ουόρτον
Οnsports Τeam 18 Οκτωβρίου 2025, 07:41
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Κρίσταλ Πάλας / Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μεταγραφές: «Πόκερ» Γιουνάιτεντ με Πάλας για Ουόρτον

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της τον Ανταμ Oυόρτον της Κρίσταλ Πάλας, ενόψει της «αγοράς» τον Ιανουάριο.

Ο 21χρονος Άγγλος διεθνής αμυντικός μέσος, που εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του την περασμένη σεζόν, πείστηκε το καλοκαίρι από τη διοίκηση να παραμείνει και τη φετινή χρονιά στο «Σέλχαρστ Παρκ» με την υπόσχεση πως μελλοντικά θα ικανοποιήσει το αίτημα του για μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα.

Ο Ουόρτον έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου έως το καλοκαίρι του 2029 και σύμφωνα όμως με την ιστοσελίδα «TBR» η διοίκηση της Πάλας ξεκίνησε επαφές για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του, βάζοντας ρήτρα εξαγοράς στις 100 εκατ. λίρες (!), ώστε να έχει πιο ισχυρό λόγο σε μια πρόταση από άλλη ομάδα.

Δεν είναι όμως εύκολο να υπάρξει συμφωνία, καθώς ο διεθνής άσος θέλει να παίξει σε μεγαλύτερη ομάδα, όπως παραδέχτηκε και ο συνιδιοκτήτης της ομάδας του Λονδίνου, Στιβ Πάρις: «Ξέρω πως η Γιουνάιτεντ τον θέλει, όπως επίσης ξέρω πως ο Άνταμ θέλει να παίξει σε ομάδα με μεγαλύτερους στόχους. Είναι λογικό, αλλά έχει συμβόλαιο για αρκετά ακόμη χρόνια».



Ροή ειδήσεων

STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/10): Πού θα δείτε το ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Τώρα Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/10): Πού θα δείτε το ΑΕΛ - Ολυμπιακός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: «Πόκερ» Γιουνάιτεντ με Πάλας για Ουόρτον
37 λεπτά πριν Μεταγραφές: «Πόκερ» Γιουνάιτεντ με Πάλας για Ουόρτον
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ολοένα και συχνότερη η εμφάνιση άγριων ζώων σε οικισμούς: Αρκούδα περπατάει μέσα στο Ασημοχώρι
3 ώρες πριν Ολοένα και συχνότερη η εμφάνιση άγριων ζώων σε οικισμούς: Αρκούδα περπατάει μέσα στο Ασημοχώρι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπαρτσελόνα: Νέο συμβόλαιο για τον Φρένκι Ντε Γιονγκ
6 ώρες πριν Μπαρτσελόνα: Νέο συμβόλαιο για τον Φρένκι Ντε Γιονγκ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της