Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο συνέδριο της EFC στο Παρίσι
AEK FC
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 18:27
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο συνέδριο της EFC στο Παρίσι

Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Γιώργος Γεωργιάδης βρέθηκε στο Παρίσι και συμμετείχε στο συνέδριο της EFC (EUROPEAN FOOTBALL CLUBS), του οργανισμού που αριθμεί πάνω από 800 ποδοσφαιρικούς συλλόγους-μέλη από όλη την Ευρώπη.

Το διήμερο workshop, που πραγματοποιήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Παρί Σεν Ζερμέν στις 2-3 Δεκεμβρίου, είχε ως θέμα το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο και τη βελτίωση των ακαδημιών.

Η ανακοίνωση της Ακαδημίας της ΑΕΚ

«Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ κ. Γιώργος Γεωργιάδης βρέθηκε στο Παρίσι και συμμετείχε στο συνέδριο της EFC (EUROPEAN FOOTBALL CLUBS), του οργανισμού που αριθμεί πάνω από 800 ποδοσφαιρικούς συλλόγους-μέλη από όλη την Ευρώπη.

Στο workshop που πραγματοποιήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Παρί Σεν Ζερμέν το διήμερο 2-3 Δεκεμβρίου με αντικείμενο το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, ο κ. Γεωργιάδης εκπροσώπησε την ΑΕΚ και είχε επαφές με κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
 
Στη φωτογραφία τον βλέπουμε με τον Γάλλο πρώην διεθνή μέσο Γιοάν Καμπάιγ, νυν Αθλητικό Διευθυντή της Ακαδημίας και της Προ-Ακαδημίας της Παρί. Κοινό σημείο στις καριέρες τους είναι ότι έχουν αγωνιστεί στη Νιουκάστλ, αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους».
 


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Η κρίσιμη «μάχη» για την 14η αγωνιστική
6 λεπτά πριν LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Η κρίσιμη «μάχη» για την 14η αγωνιστική
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός ΑKTOR - Βαλένθια: Άνοιξαν ομπρέλες στο ΟΑΚΑ
10 λεπτά πριν Παναθηναϊκός ΑKTOR - Βαλένθια: Άνοιξαν ομπρέλες στο ΟΑΚΑ
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Καθαρισμό στο γόνατο θα κάνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης
14 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Καθαρισμό στο γόνατο θα κάνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Αυτοί είναι οι 12 του Αταμάν
49 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Αυτοί είναι οι 12 του Αταμάν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved