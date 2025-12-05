ΑΕΚ: Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο συνέδριο της EFC στο Παρίσι
Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Γιώργος Γεωργιάδης βρέθηκε στο Παρίσι και συμμετείχε στο συνέδριο της EFC (EUROPEAN FOOTBALL CLUBS), του οργανισμού που αριθμεί πάνω από 800 ποδοσφαιρικούς συλλόγους-μέλη από όλη την Ευρώπη.
Το διήμερο workshop, που πραγματοποιήθηκε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Παρί Σεν Ζερμέν στις 2-3 Δεκεμβρίου, είχε ως θέμα το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο και τη βελτίωση των ακαδημιών.
Η ανακοίνωση της Ακαδημίας της ΑΕΚ
«Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ κ. Γιώργος Γεωργιάδης βρέθηκε στο Παρίσι και συμμετείχε στο συνέδριο της EFC (EUROPEAN FOOTBALL CLUBS), του οργανισμού που αριθμεί πάνω από 800 ποδοσφαιρικούς συλλόγους-μέλη από όλη την Ευρώπη.