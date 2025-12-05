ΑΕΚ: Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο συνέδριο της EFC στο Παρίσι

AEK FC

Onsports Team

Η ανακοίνωση της Ακαδημίας της ΑΕΚ

«Ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ κ. Γιώργος Γεωργιάδης βρέθηκε στο Παρίσι και συμμετείχε στο συνέδριο της EFC (EUROPEAN FOOTBALL CLUBS), του οργανισμού που αριθμεί πάνω από 800 ποδοσφαιρικούς συλλόγους-μέλη από όλη την Ευρώπη.

Στο workshop που πραγματοποιήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Παρί Σεν Ζερμέν το διήμερο 2-3 Δεκεμβρίου με αντικείμενο το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, ο κ. Γεωργιάδης εκπροσώπησε την ΑΕΚ και είχε επαφές με κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Στη φωτογραφία τον βλέπουμε με τον Γάλλο πρώην διεθνή μέσο Γιοάν Καμπάιγ, νυν Αθλητικό Διευθυντή της Ακαδημίας και της Προ-Ακαδημίας της Παρί. Κοινό σημείο στις καριέρες τους είναι ότι έχουν αγωνιστεί στη Νιουκάστλ, αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους».