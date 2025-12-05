Βοτανικός: Εξελίξεις για τις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Onsports Team

Κοντά στην εξασφάλιση προέγκρισης δόμησης ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, αναφορικά με το πρότζεκτ της διπλής ανάπλασης και τις δικές του εγκαταστάσεις στον Βοτανικό.

Το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης είναι αυτό που περιμένει η ΠΑΕ και ο Α.Ο. στον Παναθηναϊκό. Προκειμένου να περάσουν σε μια νέα μέρα. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο χτίζεται χωρίς προβλήματα, όμως εκεί που παρουσιάστηκε καθυστέρηση ήταν στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Τον τελευταίο καιρό φαίνεται πως υπήρξαν εξελίξεις για να «τρέξει» και το θέμα των εγκαταστάσεων του Α.Ο. Με την προέγκριση δόμησης να είναι κοντά, κάτι απαραίτητο για να βγει η οικοδομική άδεια.

Έχει επέλθει συμφωνία αναφορικά με τις αρχιτεκτονικές κατόψεις. Όταν ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της συμφωνίας, τότε θα μπορέσουν να αρχίσουν οι εργασίες. Με τα τωρινά δεδομένα αυτό θα συμβεί τους πρώτους μήνες του 2026. Σε αντίθεση με την ποδοσφαιρική αρένα, οι εγκαταστάσεις του Α.Ο. χρειάζονται σαφώς λιγότερο χρόνο. Με την κατασκευή τους να ανέρχεται περίπου στους 18 μήνες από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα έργα.