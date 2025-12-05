ΑΕΚ: Νέα ατυχία - Εξάρθρωση ώμου υπέστη ο Κλαβέλ στην πρώτη του προπόνηση

Onsports Team

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Τζιάν Κλαβέλ καθώς στην πρώτη του προπόνηση ως παίκτης της ΑΕΚ υπέστη εξάρθρωση ώμου και άμεσα μετέβη για μαγνητική τομογραφία.

Μ’ ένα ακόμα πρόβλημα συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, το μεσημέρι της Κυριακής (07/12) καθώς ο Τζιάν Κλαβέλ δύσκολα θα καταφέρει να κάνει το ντεμπούτο του με τα κιτρινόμαυρα, αφού υπέστη εξάρθρωση δεξιού ώμου.

Ο Πορτορικανός γκαρντ τραυματίστηκε έπειτα από σύγκρουση με συμπαίκτη του στην πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Άμεσα, το ιατρικό τιμ της Ένωσης προέβη σε άμεση ανάταξη και μάλιστα ο 32χρονος θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία για να φανεί ακριβώς το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ επικρατεί αγωνία για την κατάστασή του, δύο ημέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό, αφού εκτός δράσης είναι και οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος και Κατσίβελης, εν αντιθέσει με τον Κουζμίνσκας που επέστρεψε.