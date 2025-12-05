Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Νέα ατυχία - Εξάρθρωση ώμου υπέστη ο Κλαβέλ στην πρώτη του προπόνηση
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 17:35
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Νέα ατυχία - Εξάρθρωση ώμου υπέστη ο Κλαβέλ στην πρώτη του προπόνηση

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Τζιάν Κλαβέλ καθώς στην πρώτη του προπόνηση ως παίκτης της ΑΕΚ υπέστη εξάρθρωση ώμου και άμεσα μετέβη για μαγνητική τομογραφία.

Μ’ ένα ακόμα πρόβλημα συνεχίστηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, το μεσημέρι της Κυριακής (07/12) καθώς ο Τζιάν Κλαβέλ δύσκολα θα καταφέρει να κάνει το ντεμπούτο του με τα κιτρινόμαυρα, αφού υπέστη εξάρθρωση δεξιού ώμου.

Ο Πορτορικανός γκαρντ τραυματίστηκε έπειτα από σύγκρουση με συμπαίκτη του στην πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Άμεσα, το ιατρικό τιμ της Ένωσης προέβη σε άμεση ανάταξη και μάλιστα ο 32χρονος θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία για να φανεί ακριβώς το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, στο «στρατόπεδο» της ΑΕΚ επικρατεί αγωνία για την κατάστασή του, δύο ημέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό, αφού εκτός δράσης είναι και οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος και Κατσίβελης, εν αντιθέσει με τον Κουζμίνσκας που επέστρεψε.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επένδυσε και στην τεχνητή νοημοσύνη
9 λεπτά πριν Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επένδυσε και στην τεχνητή νοημοσύνη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Live Streaming: Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
45 λεπτά πριν Live Streaming: Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
ΣΠΟΡ
League Cup: Έπεσε… μαύρο στο «Ανδρέας Βαρίκας» - Προσωρινή διακοπή στον τελικό ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
46 λεπτά πριν League Cup: Έπεσε… μαύρο στο «Ανδρέας Βαρίκας» - Προσωρινή διακοπή στον τελικό ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
EUROLEAGUE
Θύρα 13: «Όλοι κασκόλ, ομπρέλα δεν χρειάζεται»!
49 λεπτά πριν Θύρα 13: «Όλοι κασκόλ, ομπρέλα δεν χρειάζεται»!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved