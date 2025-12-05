Η αντίδραση της Φενέρμπαχτσε, έφερε πληρωμή εξόδων ταξιδιού από τον Ολυμπιακό

Onsports Team

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε πως θα καλύψει τα έξοδα του νέου ταξιδιού της τούρκικης ομάδας, όταν οριστεί η μεταξύ τους αναμέτρηση που αναβλήθηκε με ντροπιαστικό τρόπο για τον ελληνικό αθλητισμό.

Σε αγώνα που διοργάνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την Euroleague, στην έδρα της στο ΣΕΦ, ο ελληνικός αθλητισμός δέχτηκε τεράστιο πλήγμα. Με την αναβολή αγώνα μπάσκετ σε κλειστό γήπεδο, λόγω βροχής. Ένα φιάσκο που δυστυχώς έγινε… σημαία στο εξωτερικό, ντροπιάζοντας τη χώρα μας.

Η Φενέρμπαχτσε ήδη αντέδρασε με επίσημο τρόπο. Κάτι που έφερε μια κίνηση διπλωματική από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, για να ηρεμήσει κάπως την αντίπαλη πλευρά.

Όπως γνωστοποίησε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, θα πληρώσει η ίδια τα έξοδα του νέου ταξιδιού της Φενέρ, σε όποια ημερομηνία οριστεί από την Euroleague η διεξαγωγή της εξ αναβολής αναμέτρησης.

Τα σενάρια που υπάρχουν είναι για διεξαγωγή την ερχόμενη εβδομάδα στις 9 ή 10 Δεκεμβρίου, ή στις 30 Δεκεμβρίου.