Σύμβουλος στην ΚΑΕ Άρης η Φανή Χαλκιά
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 17:56
ΜΠΑΣΚΕΤ

Σύμβουλος στην ΚΑΕ Άρης η Φανή Χαλκιά

Συνεργασία με τη Φανή Χαλκιά ξεκίνησε η ΚΑΕ Άρης, με την Ελληνίδα Ολυμπιονίκη να καταλαμβάνει θέση συμβούλου διοίκησης.

Η «χρυσή» ολυμπιονίκης του στίβου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, αποκτά θέση συμβούλου στη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, γεγονός που γνωστοποίησαν οι «κιτρινόμαυροι» αναφέροντας:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την Φανή Χαλκιά ως Σύμβουλος Διοίκησης της εταιρείας.

Η γνωστή παγκοσμίως χρυσή Ολυμπιονίκης της Αθήνας, ενισχύει το επιτελείο της ΚΑΕ Άρης Betsson, με εξειδίκευση σε θέματα χορηγιών και συνεργασιών.

Η Φανή Χαλκιά γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1979 και είναι μία από τις παγκόσμιες μορφές του στίβου, με κορωνίδα την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (400μ. εμπόδια).

Την καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Άρη Betsson».

 



