Μπαρτσελόνα: Νέο συμβόλαιο για τον Φρένκι Ντε Γιονγκ

Onsports Team

Ο μέσος της Μπαρτσελόνα, Φρένκι Ντε Γιονγκ, επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον καταλανικό σύλλογο για άλλα τρία χρόνια (ως τον Ιούνιο του 2029), όπως ανακοίνωσαν οι «Μπλαουγκράνα».

Ο 28χρονος Ολλανδός διεθνής, ο οποίος εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα από τον Άγιαξ το 2019 και διανύει την έβδομη σεζόν του στην «Μπάρτσα», έχει κερδίσει δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ισπανίας.

Ο Ντε Γιονγκ, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ομάδας, δέχτηκε μείωση μισθού στο πλαίσιο της επέκτασης του συμβολαίου του, αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ. Το νέο συμβόλαιο περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης που ορίζεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

«Ως παιδί, πάντα ονειρευόμουν να παίξω για την Μπάρτσα. Τώρα ζω αυτό το όνειρο. Θέλω να συνεχίσω με αυτό για πολλά ακόμη χρόνια και με την επιθυμία να κερδίσω τίτλους», δήλωσε ο Ντε Γιονγκ μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

«Πάντα ήθελα να είμαι στην Μπαρτσελόνα. Τώρα που είμαι εδώ, θέλω να μείνω όσο το δυνατόν περισσότερο. Νιώθω καλά, είμαι άνετα με τους συμπαίκτες μου και το διοικητικό συμβούλιο. Θέλω να μείνω εδώ για πολλά ακόμη χρόνια.

Δεν νιώθω ότι με υποτιμούν οι συμπαίκτες ή οι προπονητές. Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, και αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Μέσα στον σύλλογο και από τους συμπαίκτες μου, δεν νιώθω ότι με υποτιμούν».