Κηφισιά – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Δεν είμαστε ανόητοι, υπάρχουν πράγματα που με κάνουν να λυπάμαι»

Η ΑΕΚ πέτυχε μια μάγκικη ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά, κερδίζοντας την πολύ καλή ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, αλλά και τον κακό εαυτό της.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψαν από το 2-0 στο 29’ και πηγαίνουν στη διακοπή, όντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «κιτρινόμαυροι», πάντως, είχαν πολλά παράπονα από τον διαιτητή, Χρήστο Βεργέτη και τον VARίστα, Σιδηρόπουλο, οι πήγαν να… τινάξουν το ματς στον αέρα με τις αποφάσεις τους.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έκανε παρέμβαση στη μεικτή ζώνη, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «κάθε άνθρωπος που έχει κοινό νου, βλέπει, καταλαβαίνει».

Αιχμές για τη διαιτησία άφησε κι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος από την ψυχική δύναμη των παικτών του, οι οποίοι μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή παρά την αποβολή του Ρέλβας.

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Πάρα πολύ σημαντική νίκη με ανατροπή μετά το Τσέλιε. Μεγάλο μπράβο στους παίκτες και στους φιλάθλους που μας έδωσαν ώθηση. Είμαστε στην κορυφή, θα δούμε αν θα είμαστε μόνοι μας. Έρχεται η διακοπή, στο πρώτο τέταρτο της κανονικής διάρκειας είμαστε πρώτοι και αυτά είναι μικρά βήματα. Το ταμείο γίνεται στο τέλος. Ούτε η Αντερλεχτ, ούτε η Μπερ Σεβά, ούτε ο Άρης Λεμεσού, αυτή ήταν η πιο σημιτική νίκη για μένα. Το μυαλό μας λες και ήταν στο Τσέλιε, με πάρα πολλά λάθη στο πρώτο μέρος. Σταδιακά αρχίσαμε να ανεβαίνουμε και όταν μείναμε με δέκα παίκτες με μια υβριδική διάταξη καταφέραμε να αποδώσουμε. Αξίζαμε να σκοράρουμε. Τώρα ώρα για ξεκούραση γιατί μας περιμένει δύσκολη συνέχεια. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος, ο Τεττέη είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Όπως είπα και στους παίκτες πριν τα ματς, έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε πιο δυνατοί από οτιδήποτε γίνεται γύρω μας. Δεν είμαστε ανόητοι και αφελείς, αλλά πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι. Φτιάχνουμε μια νοοτροπία για να μπορούμε να τη διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις και απόλαυσα τη νίκη. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, αλλά θα δίνουμε το 100% για να τα καταφέρνουμε».

Για τη διαιτησία και για τις κινήσεις από τον πάγκο μετά και την αποβολή του Ρέλβας: «Η αντίδραση των παικτών ήταν πολύ καλή. Τα είχαμε συζητήσει πριν, αλλά και στο ημίχρονο. Με τις αλλαγές δείξαμε ότι δεν ήμασταν ικανοποιημένοι ούτε με την ισοπαλία. Αυτό δείχνει την νοοτροπία που θέλουμε να χτίσουμε. Πάντα παίζουμε για τη νίκη. Αλλάξαμε τον σχηματισμό, με τρεις πίσω, δύο στο κέντρο, δύο επιθετικούς, μετά το ξαναλλάξαμε με τις αλλαγές των Κουτέσα και Ελίασον και έπειτα τον Ζοάο Μάριο ως εξάρι. Ήμουν ξεκάθαρος. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει, δεν είμαστε αφελείς, πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και σταθεροί. Αυτό δίνει κίνητρο στους παίκτες. Δεν είμαστε παιδιά, γίνεται σε σερί μας και είμαστε στην αρχή ακόμα».