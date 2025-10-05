Παναθηναϊκός: Μήνυμα παραμονής από Κόντη - «Η νίκη μας δίνει αέρα να δουλέψουμε για δύο εβδομάδες»

Onsports Team

Όσα είπε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ατρομήτου.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 του Ατρομήτου, χάρη σε τέρμα του Άνταμ Τσέριν στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης.

Μετά την λήξη του αγώνα, ο Χρήστος Κόντης δήλωσε πως στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του είχε νευρικότητα και άγχος, λόγω του αρνητικού αποτελέσματος με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Τέλος, έστειλε... μήνυμα παραμονής, λέγοντας πως θα έχει χρόνο να δουλέψει για δύο εβδομάδες στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν αγχωτικό και είχαμε νευρικότητα, όμως ήταν λογικό. Θέλαμε να δείξουμε διαφορετικό πρόσωπο. Αυξήσαμε τον ρυθμό με και χωρίς την μπάλα. Ξεκλειδώσαμε με μια στατική φάση τον αντίπαλο που αμύνθηκε σε χαμηλά μέτρα από το πρώτο λεπτό.

Αυτή η νίκη μας δίνει αέρα να δουλέψουμε στις επόμενες δύο εβδομάδες και όλα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον».