Premier League: «Διπλό» η Μάντσεστερ Σίτι, νέα ήττα για Νότιγχαμ
Οι «πολίτες» με γκολ του Χάαλαντ επικράτησαν 1-0 της Μπρέντφορντ, ενώ η Νιούκαστλ νίκησε τη Φόρεστ 2-0 – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Την ανοδική της πορεία πιστοποίησε η Μάντσεστερ Σίτι στην 7η αγωνιστική της Premier League. Οι «πολίτες» επικράτησαν 1-0 της Μπρέντφορντ εκτός έδρας, με «δράστη» τον Χάαλαντ. Το γκολ μπήκε στο 9ο λεπτό και η Σίτι πλησίασε στην κορυφή.
Αντίθετα με την ομάδα του Μάντσεστερ, η Νότιγχαμ δε λέει να… σηκώσει κεφάλι. Η ομάδα του Ποστέκογλου ηττήθηκε 2-0 στην έδρα της Νιούκαστλ. Μπρούνο Γκιμαράες και Βολτεμάντε (πεν.) ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων.
Το ματς της Μπράιτον με τη Γουλβς έληξε ισόπαλο 1-1, με τον Στέφανο Τζίμα να κάνει την πρώτη του ασίστ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Είχε περάσει ως αλλαγή στο 70’ και έκανε την τελική πάσα στο γκολ του Φαν Έκε.
PREMIER LEAGUE – 7η αγωνιστική
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1
(78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν)
Λιντς-Τότεναμ 1-2
(34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0
(38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα)
Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0
(8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο)
Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1
(14΄ Καϊσέδο, 90+6΄ Εστεβάο - 63΄ Χάκπο)
Άστον Βίλα-Μπέρνλι 2-1
(25΄, 63΄ Μάλεν - 78΄ Ουγκοτσούκβου)
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 2-1
(76΄πεν. Εντιαγέ, 90+3΄ Γκρίλις - 37΄ Μουνιός)
Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0
(58΄ Γκιμαράες, 84΄πεν. Βολτεμάντε)
Γουλβς-Μπράιτον 1-1
(21΄αυτ. Φερμπρούγκεν - 86΄ Φαν Εκε)
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-1
(9' Χάαλαντ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άρσεναλ 16
Λίβερπουλ 15
Τότεναμ 14
Μπόρνμουθ 14
Μάντσεστερ Σίτι 13
Κρίσταλ Πάλας 12
Τσέλσι 11
Έβερτον 11
Σάντερλαντ 11
Μάντσεστερ Γ. 10
Νιούκαστλ 9
Μπράιτον 9
Άστον Βίλα 9
Φούλαμ 8
Λιντς 8
Μπρέντφορντ 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 4
Γουλβς 2