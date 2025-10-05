Ομάδες

Premier League: «Διπλό» η Μάντσεστερ Σίτι, νέα ήττα για Νότιγχαμ
Onsports Team 05 Οκτωβρίου 2025, 23:33
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Διπλό» η Μάντσεστερ Σίτι, νέα ήττα για Νότιγχαμ

Οι «πολίτες» με γκολ του Χάαλαντ επικράτησαν 1-0 της Μπρέντφορντ, ενώ η Νιούκαστλ νίκησε τη Φόρεστ 2-0 – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Την ανοδική της πορεία πιστοποίησε η Μάντσεστερ Σίτι στην 7η αγωνιστική της Premier League. Οι «πολίτες» επικράτησαν 1-0 της Μπρέντφορντ εκτός έδρας, με «δράστη» τον Χάαλαντ. Το γκολ μπήκε στο 9ο λεπτό και η Σίτι πλησίασε στην κορυφή.

Αντίθετα με την ομάδα του Μάντσεστερ, η Νότιγχαμ δε λέει να… σηκώσει κεφάλι. Η ομάδα του Ποστέκογλου ηττήθηκε 2-0 στην έδρα της Νιούκαστλ. Μπρούνο Γκιμαράες και Βολτεμάντε (πεν.) ήταν οι σκόρερ των γηπεδούχων.

Το ματς της Μπράιτον με τη Γουλβς έληξε ισόπαλο 1-1, με τον Στέφανο Τζίμα να κάνει την πρώτη του ασίστ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Είχε περάσει ως αλλαγή στο 70’ και έκανε την τελική πάσα στο γκολ του Φαν Έκε.

PREMIER LEAGUE – 7η αγωνιστική

Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1
(78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν)

Λιντς-Τότεναμ 1-2
(34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0
(38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα)

Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0
(8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο)

Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1
(14΄ Καϊσέδο, 90+6΄ Εστεβάο - 63΄ Χάκπο)

Άστον Βίλα-Μπέρνλι 2-1
(25΄, 63΄ Μάλεν - 78΄ Ουγκοτσούκβου)

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 2-1
(76΄πεν. Εντιαγέ, 90+3΄ Γκρίλις - 37΄ Μουνιός)

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0
(58΄ Γκιμαράες, 84΄πεν. Βολτεμάντε)

Γουλβς-Μπράιτον 1-1
(21΄αυτ. Φερμπρούγκεν - 86΄ Φαν Εκε)

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-1
(9' Χάαλαντ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 16

Λίβερπουλ 15

Τότεναμ 14

Μπόρνμουθ 14

Μάντσεστερ Σίτι 13

Κρίσταλ Πάλας 12

Τσέλσι 11

Έβερτον 11

Σάντερλαντ 11

Μάντσεστερ Γ. 10

Νιούκαστλ 9

Μπράιτον 9

Άστον Βίλα 9

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπρέντφορντ 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 4

Γουλβς 2

 



