Γιουβέντους – Μίλαν 0-0: «Κόλλησαν» στη «λευκή» ισοπαλία στο Τορίνο | Μοιραίος ο Πούλισικ

EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Onsports team

Χωρίς νικητή και γκολ (0-0) ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Γιουβέντους με τη Μίλαν, για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Το ντέρμπι είχε πολλή τακτική, με τις δύο ομάδες να αδυνατούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Πιο κοντά απ’ όλους έφτασε ο Κριστιαν Πούλισικ, ο οποίος έχασε μοναδική ευκαιρία να δώσει στη Μίλαν τη νίκη. Ο Αμερικανός έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ στην εκτέλεση πέναλτι που ανέλαβε στο 53ο λεπτό.

Η Γιουβέντους έμεινε για τρίτο διαδοχικό ματς στην ισοπαλία, ενώ οι «ροσονέρι» είδε το νικηφόρο σερί τους να σταματάει στις τέσσερις νίκες.

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι, Ρουγκάνι (86′ Κόστιτς), Κέλι, Καλούλου, Λοκατέλι, ΜακΚένι, Καμπιάσο, Κονσεϊσάο (68′ Οπεντά), Γιλντίζ (68′ Βλάχοβιτς), Ντέιβιντ (68′ Τουράμ)

Μίλαν: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς, Φοφανά (63′ Λόφτους-Τσικ), Μόντριτς, Ραμπιό, Μπαρτεσάγκι, Χιμένες (63′ Λεάο), Πούλισικ (74′ Ενκουνκού)

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στη Serie A

Βερόνα – Σασουόλο 0-1

Λάτσιο – Τορίνο 3-3

Πάρμα – Λέτσε 0-1

Ίντερ – Kρεμονέζε 4-1

Αταλάντα – Κόμο 1-1

Ουντινέζε Κάλιαρι 1-1

Μπολόνια – Πίζα 4-0

Φιορεντίνα – Ρόμα 1-2

Νάπολι – Τζένοα 2-1

Γιουβέντους – Μίλαν 0-0

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)