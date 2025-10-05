Super League: Τα highlights από το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός και τις νίκες ΑΕΚ, Παναθηναϊκού

INTIME SPORTS

Δείτε τις φάσεις και τα γκολ από το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός κι από τις νίκες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού στην 6η αγωνιστική της Super League.

Ο ΠΑΟΚ πήρε με ανατροπή το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό κι έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ΑΕΚ, μετά την παλικαρίσια ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά, έμεινε μόνη πρώτη, ενώ την ανοδική του πορεία συνέχισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε αγχωτικά τον Ατρόμητο στην άδεια Λεωφόρο.

Tα αποτελέσματα των αγώνων της Κυριακής (05/10) στη Super League:

Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3 (14' Τεττέη, 29' Παντελίδης - 44' Καλοσκάμης, 60' Γιόβιτς, 90'+2 πεν. Μαρίν)

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0 (14΄ πεν., 39΄ Πεντρόζο, 32΄ Συμελίδης, 45΄+5 πεν. Παλάσιος, 61΄ Λαγιούς, 90΄+7 πεν. Γιούριτς)

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 (63' Τάισον, 75' πέν. Ζίβκοβιτς - 22' Τσικίνιο)

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0 (48' Τσέριν)