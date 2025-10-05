Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0: Αντίδραση στη Λεωφόρο και νίκη-αφιέρωση στον Τζορτζ Μπάλντοκ

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε κόντρα στον Ατρόμητο στην άδεια Λεωφόρο, αλλά πήρε αγχωτικά τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ του Άνταμ Τσέριν.

Σε ένα παιχνίδι αφιερωμένο στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, λίγες μέρες πριν από τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του (9 Οκτωβρίου 2024), ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και επικράτησε με 1-0 του Ατρομήτου στο κεκλεισμένων θυρών παιχνίδι για την 6η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός και πήρε τους 3 βαθμούς χάρη στο γκολ του Άνταμ Τσέριν με κεφαλιά από το 48ο λεπτό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι «πράσινοι» έβγαλαν διάθεση να ελέγξουν το ρυθμό του αγώνα και να πιέσουν την άμυνα του Ατρόμητου και στο 9’ είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους στο παιχνίδι, όταν από ωραία κυκλοφορία της μπάλας ο Μπακασέτας βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε, αλλά ο Χουτεσιώτης είχε καλή τοποθέτηση και μπλόκαρε σταθερά.

Στο 19’ από «στρώσιμο» της μπάλας απ’ τον Σφιντέρσκι, το ωραίο σουτ του Μπακασέτα αποκρούστηκε απ’ τον γκολκίπερ του Ατρόμητου, ενώ στο 28’ από σέντρα του Αχμέντ Τουμπά, η κεφαλιά του Σφιντέρσκι πέρασε πολύ λίγο άουτ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και στο 32’ το πολύ δυνατό σουτ του Ρενάτο Σάντσες βρήκε σε ετοιμότητα ξανά τον Χουτεσιώτη, ενώ στο 45’ από λάθος γύρισμα του Μπάκου προς τον τερματοφύλακα, ο Κυριακόπουλος μπήκε «σφήνα» στη φάση και σούταρε, αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε ξανά με το σώμα.

Στο 46’ το σουτ του Σφιντέρσκι αποκρούστηκε απ’ τον Χουτεσιώτη, ενώ στο 48’ ήρθε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Από κόρνερ του Μπακασέτα, ο Τσέριν με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-0, με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να πανηγυρίζουν όλοι μαζί στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας μία φανέλα της ομάδας με το «32» και το όνομα του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να επιτίθεται ψάχνοντας κι ένα δεύτερο γκολ και στο 69’ από ασίστ του Τσιριβέγια, ο Σφιντέρσκι έφυγε στο τετ-α-τετ, αλλά το πλασέ του υπό την πίεση του Σταυρόπουλου έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 76’ το διαγώνιο σουτ του Κυριακόπουλου πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 90’ ακυρώθηκε γκολ του Άλεξ Γερεμέγεφ, καθώς το VAR «χρέωσε» με επιθετικό φάουλ τον Ίνγκασον στην πρώτη κεφαλιά μετά από το κόρνερ του Μπακασέτα.

Παναθηναϊκός (Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (87' Σιώπης), Σάντσες (38' Τσέριν), Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς (87' Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (80' Γερεμέγεφ).

Ατρόμητος (Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Καραμάνης (63' Τσιγγάρας), Μίχορλ (75' Γιουμπιτάνα), Μουντές, Τσαντίλας (63' Οζέγκοβιτς), Ούρονεν (52' Παπαδόπουλος), Μπάκου, Μανσούρ, Μουτουσάμι, Τζοβάρας (75' Γκαρθία).