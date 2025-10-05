Κηφισιά – ΑΕΚ: «Κάθε άνθρωπος με κοινό νου καταλαβαίνει…» | Το σχόλιο Ηλιόπουλου για τη διαιτησία

INTIME SPORTS

Ο Μάριος Ηλιόπουλος τοποθετήθηκε για τη διαιτησία του αγώνα Κηφισιά – ΑΕΚ, όπου οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πολλά παράπονα από τους Βεργέτη – Σιδηρόπουλο.

Η ΑΕΚ πέτυχε μια μάγκικη ανατροπή κόντρα στην Κηφισιά, κερδίζοντας την πολύ καλή ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, αλλά και τον κακό εαυτό της.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς επέστρεψαν από το 2-0 στο 29’ και πηγαίνουν στη διακοπή, όντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «κιτρινόμαυροι», πάντως, είχαν πολλά παράπονα από τον διαιτητή, Χρήστο Βεργέτη και τον VARίστα, Σιδηρόπουλο, οι πήγαν να… τινάξουν το ματς στον αέρα με τις αποφάσεις τους.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έκανε παρέμβαση στη μεικτή ζώνη, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «κάθε άνθρωπος που έχει κοινό νου, βλέπει, καταλαβαίνει».

Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου

Για το τι κρατάει από το ματς: «Κρατάω ότι η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος δεν ήταν καλή, θα έλεγα μέτρια. Αλλά είναι άλλοι που θα κάνουν τα σχόλιά τους, εγώ λέω για εμένα. Σκοπός ήταν η νίκη και καλύτερα να μην πω λόγια, γιατί τα σχόλια περιττεύουν. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει κοινό νου, βλέπει, καταλαβαίνει και συνεχίζουμε».

Για το εάν αναφέρεται στη διαιτησία: «Δεν αναφέρομαι σε τίποτα, Αναφέρομαι σε αυτό που θα σκεφτεί οποιοσδήποτε άνθρωπος νοήμων».

Για το εάν είναι η σημαντικότερη νίκη που έχει πετύχει η ομάδα επί Νίκολιτς: «Εγώ βλέπω ότι ήταν μία σπουδαία νίκη, γιατί ήρθε μία πραγματική ανατροπή. Αυτό είναι ανθρώπινο και δεν είναι εύκολο με 10 παίκτες, Ουσιαστικά ήρθαν τα πάνω κάτω. Υπήρχε στενοχώρια σε ένα μεγάλο κομμάτι του ματς και αυτή η ανατροπή τα ανατρέπει όλα».

Για τη συνέχεια κι εάν η ομάδα θα εκμεταλλευτεί: «Νομίζω ότι η ψυχολογία με αυτήν την ανατροπή έχει έρθει εκεί που πρέπει και θα πάμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, τα πολλά λόγια είναι φτώχια».