Βαθμολογία Super League: Ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ, πρώτη νίκη ο Παναθηναϊκός – Νέα απώλεια για ΠΑΟΚ
Δείτε highlights και τη βαθμολογία της Super League, μετά τις αναμετρήσεις της Κυριακής (28/09), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.
Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή, από την οποία έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με γκολ στο 90+4’!
Ο Φραντζί Πιερό πέτυχε το τέταρτο γκολ του στα τελευταία πέντε ματς κι η μέτρια ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Βόλο, λίγες ημέρες πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η «Ένωση» δεν εντυπωσίασε, αλλά βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη και να επιστρέψει στα «τρίποντα» στη Super League, μετά την ισοπαλία στη Λάρισα.
Για 93 λεπτά ο Παναθηναϊκός έβλεπε τη βροχή να τον… κάνει μούσκεμα. Βαθμολογικά όμως, ήρθε το 90+4’ για να τον βγάλει «άβρεχτο» στο Αγρίνιο. Ο Γερεμέγεφ με γκολ στο 4ο λεπτό του έξτρα χρόνου, έκανε την ανατροπή κόντρα στον Παναιτωλικό και το τελικό 2-1 για τους «πράσινους», οι οποίοι πανηγύρισαν έτσι την πρώτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα.
Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 3-1 στο 34ο λεπτό στη βροχερή Τρίπολη, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη για δεύτερο σερί ματς, καθώς ο μαχητικός Αστέρας AKTOR επέστρεψε κι ισοφάρισε σε 3-3! Δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος έχασε μέσα από τα χέρια του το «τρίποντο».
Εντυπωσιακό «διπλό» για την Κηφισιά στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του ματς κι επικράτησε 3-1 του ΟΦΗ στην έδρα του.
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες)
- Ολυμπιακός 13
- ΑΕΚ 13
- ΠΑΟΚ 11
- Άρης 10
- Λεβαδειακός 7
- Κηφισιά 7
- Βόλος 6
- Παναθηναϊκός 5 -4αγ.
- Παναιτωλικός 4
- Ατρόμητος 4 -4αγ.
- ΟΦΗ 3 -4αγ.
- ΑΕΛ 3 -4αγ.
- Αστέρας Τρίπολης 2
- Πανσερραϊκός 2
Η 5η αγωνιστική
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
- Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
- Άρης – Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
- ΑΕΚ – Βόλος 1-0
- ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3
- Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3
- Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
- 18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novasports Prime
Η επόμενη αγωνιστική (6η)
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
- 18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας AKTOR
- 18:30 ΟΦΗ – Άρης
- 20:30 ΑΕΛ – Βόλος
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
- 18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
- 18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
- 20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
- 21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος