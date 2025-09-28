ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3: Παλικαρίσιο «διπλό» στο Ηράκλειο

Onsports Team

Τα γκολ των Παντελίδη, Τεττέη και Πόμπο έδωσαν τη νίκη στην ομάδα των βορείων προαστίων – Αποβλήθηκε ο Σενγκέλια στο τέλος του πρώτου μέρους.

Εντυπωσιακό «διπλό» για την Κηφισιά στο Παγκρήτιο στάδιο. Η ομάδα των βορείων προαστίων επικράτησε 3-1 του ΟΦΗ στην έδρα του, για την 5η αγωνιστική της Super League. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του ματς.

Ο Παντελίδης άνοιξε το σκορ, ενώ η αποβολή του Σενγκέλια στο τέλος του πρώτου μέρους άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες. Στην πρώτη φάση του ΟΦΗ ο Ανδρούτσος ισοφάρισε, με τον Τεττέη να διαμορφώνει το τελικό σκορ, με γκολ και δημιουργία στο τέρμα του Πόμπο.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Κηφισιά ανέβηκε στους 7 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ έμεινε στους 3.

Το ματς άρχισε με τους φιλοξενούμενους να είναι περισσότερο επικίνδυνοι. Στο 15’ ο Σιμόν εντός περιοχής σε θέση βολής σούταρε δυνατά, με τον Χριστογεώργο να κρατά το μηδέν.

Πέντε λεπτά μετά, ο Πόμπο εντός περιοχής έκανε διαγώνιο σουτ, με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να μπλοκάρει.

Στο 32’ ο Σιμόν έκανε ωραία ατομική ενέργεια από δεξιά, γύρισε την μπάλα με τον Τεττέη σε πλεονεκτική θέση να «πιάνει» αέρα και να χάνει την ευκαιρία.

Η Κηφισιά μετέτρεψε την καλή της παρουσία σε γκολ στο 39’. Στην κόντρα ο Τεττέη βρήκε ωραία τον Αντόνισε, αυτός έβγαλε τετ α τετ τον Παντελίδη, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Λίγο μετά το γκολ (42’) υπήρξαν αρκετά νεύρα ανάμεσα σε Αντόνισε και Αποστολάκη. Ο Σενγκέλια μπλέχτηκε και αυτός, με τον διαιτητή να τον αποβάλει επειδή τράβηξε τα μαλλιά του παίκτη της Κηφισιάς.

Στο 52’ ο Παντελίδης με τακουνάκι έδωσε περίεργη τροχιά στην μπάλα η οποία βρήκε στο δοκάρι και στη συνέχεια στην αγκαλιά του Χριστογεώργου. Ένα λεπτό μετά ο Αντόνισε στην κόντρα σούταρε άουτ.

Ο Παντελίδης στο 57’ αποβλήθηκε για μαρκάρισμα στον Σαλσίδο. Όμως τρία λεπτά μετά, έγινε εξέταση της φάσης και ο Παπαδόπουλος ακύρωσε την κόκκινη και την υποβίβασε σε κίτρινη.

O ΟΦΗ αν και με παίκτη λιγότερο, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 68’. Ο Νέιρα σούταρε εκτός περιοχής, ο Ξενόπουλος απέκρουσε, με τον Ανδρούτσο να ακολουθεί τη φάση και να σκοράρει για το 1-1!

Οι φιλοξενούμενοι στο 79’ πήραν εκ νέου το προβάδισμα. Ο Αντόνισε έκανε ωραία σέντρα, ο Τεττέη πήρε ωραία θέση εντός περιοχής και με προβολή έκανε το 1-2!

Ο σκόρερ σούταρε δυνατά εντός περιοχής στο 87’, με την μπάλα να φεύγει αρκετά άουτ.

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τεττέη βγήκε στην κόντρα. Δεν μπόρεσε να τον σταματήσει κανείς, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Πόμπο κι αυτός έκανε το 1-3!

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ματς στο Ηράκλειο, με τους φίλους του ΟΦΗ να αποδοκιμάζουν και την Κηφισιά να πανηγυρίζει ένα σημαντικό «διπλό».

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος

Κίτρινες: Κέβιν - Πόμπο, Παντελίδης, Ξενόπουλος

Κόκκινες: Σενγκέλια

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (56΄ Κέβιν), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (79΄ Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (56΄ Νέιρα), Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο (79΄ Ρακόνιατς)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης (71΄ Λαρούσι), Πόμπο, Αντονίσε (85΄ Μποτία), Τεττέη, Παντελίδης (65΄ Γκέρσον), Ντίαζ (65΄ Έμπο), Πέρεθ (84΄ Αμανί) Σόουζα, Ποκόρνι