Νίκολα Γιόκιτς: Σάλος με τον συμπαίκτη που τον τραυμάτισε - Γελούσε για το συμβάν (vid)

Μεγάλη αγωνία στην ομάδα των Ντένβερ Νάγκετς, καθώς ο Νίκολα Γιόκιτς τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Μαιάμι Χιτ.

Οι φόβοι για μεγάλη ζημιά έδωσαν τη θέση τους σε πιο καθησυχαστικές πληροφορίες από τη Σερβία, ωστόσο άπαντες περιμένουν την επίσημη ενημέρωση της ομάδας.

Το κακό συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο συμπαίκτης του, Σπένσερ Τζόουνς, σε ένα πίσω βήμα βρήκε το πόδι του «Τζόκερ» και αυτό φάνηκε να λυγίζει προς τα μέσα. Θυμίζοντας την υπερέκταση που είχε υποστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους τελικούς της Ανατολής απέναντι στους Χοκς το 2021.

«Ήταν μια άτυχη στιγμή. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρόκειται για τραυματισμό στο αριστερό γόνατο. Πρέπει να περάσει από όλη τη διαδικασία. Παρακολουθώντας το ημίχρονο, φαινόταν σαν τα πόδια του να μπλέχτηκαν με έναν συμπαίκτη του. Προφανώς, αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτό είναι μέρος του ΝΒΑ. Όποιος τραυματίζεται σε αυτό το παιχνίδι, είναι κάπως οδυνηρό, ειδικά για κάποιον τόσο ξεχωριστό όσο αυτός. Θα μάθουμε περισσότερα αύριο. Θα προχωρήσουμε ως ομάδα», ανέφερε μετά το ματς ο προπονητής των Νάγκετς, Ντέιβιντ Έιντελμαν.

Ωστόσο, σάλο έχει προκαλέσει στα social media ένα βίντεο με δηλώσεις του Σπένσερ Τζόουνς μετά το τέλος του αγώνα. Ο παίκτης που άθελά του προκάλεσε τον τραυματισμό του Γιόκιτς αναφέρθηκε στο συμβάν... χαμογελώντας, με πολλούς φιλάθλους να καυτηριάζουν αυτό το γεγονός.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: