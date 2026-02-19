Ομάδες

Τένις: Μεσημέρι Πέμπτης ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Ρούμπλεφ
Onsports Team 19 Φεβρουαρίου 2026, 02:26
Πότε είναι ο αγώνας του Έλληνα τενίστα με τον Ρώσο αντίπαλό του για τα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

Το εμπόδιο του Αντρέι Ρούμπλεφ καλείται να περάσει την Πέμπτη (19/2, 14:00) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στα προημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα. Ο Ρώσος τενίστας και Νο14 στην παγκόσμια κατάταξη επικράτησε με 6-2, 6-4 του Ούγγρου Φαμπιάν Μαροζάν στη φάση των «16» και χωρίς να χάσει σετ πήρε την πρόκριση στην οκτάδα, όπου θα βρεθεί ο «Στεφ».

Τσιτσιπάς (Νο33 στον κόσμο) και Ρούμπλεφ έχουν τεθεί αντιμέτωποι έντεκα φορές στο παρελθόν στο πλαίσιο του ATP Tour, με τον Έλληνα να διατηρεί οριακό προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις (6-5). Ωστόσο, στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους, το 2022 στο ATP Finals, νικητής είχε αναδειχθεί ο Ρώσος.



