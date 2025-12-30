Ομάδες

«Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Γιόκιτς»
Οnsports Τeam 30 Δεκεμβρίου 2025, 15:11
NBA

Προς… λήξη συναγερμού πάει η κατάσταση του Νίκολα Γιόκιτς καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία, ο σούπερ σταρ των Νάγκετς γλίτωσε τα χειρότερα.

Προς λήξη συναγερμού οδηγείται η κατάσταση του Νίκολα Γιόκιτς, αφού ο τραυματισμός του δεν φαίνεται να είναι σοβαρός.

Σύμφωνα με το «Meridian Sport» ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός και η κατάστασή του μοιάζει πολύ καλύτερη από ότι φάνηκε αρχικά, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί και από την τελική γνωμάτευση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας του Ντένβερ.

Επίσημη ενημέρωση από την πλευρά των Νάγκετς δεν υπάρχει ακόμα, κάτι που αναμένεται στη διάρκεια της μέρας, αλλά οι πρώτες ενδείξεις είναι άκρως καθησυχαστικές, αφού ο «Τζόκερ» πιθανότατα αποφεύγει τα χειρότερα.

Όπως ανέφεραν τα Μέσα της Αμερικής άλλωστε, ο Γιόκιτς θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στο πόδι του ώστε να φανεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού, που σε πρώτη φάση δεν φαίνεται σοβαρός.

 



