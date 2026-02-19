«Έξυπνες» κάμερες: Τα έξι σημεία που θα τοποθετηθούν - Θα μπουν και σε λεωφορεία

Onsports Team

Το υλικό που θα καταγράφουν οι κάμερες θα χρησιμοποιηθεί για τη βεβαίωση προστίμων κατά οδηγών που παραβιάζουν τον ΚΟΚ

Στη Διαύγεια αναρτήθηκε απόφαση σχετικά με την τοποθέτηση «έξυπνων» καμερών στα λεωφορεία της ΟΣΥ και σε έξι σημεία κομβικών δρόμων της Αθήνας.

«Ρυθμίσεις για χρήση υλικού α) των καμερών σε οχήματα μαζικής μεταφοράς της εταιρείας Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΥ Α.Ε.) και β) των οκτώ (8) καμερών του άρθρου 6 του ν. 5256/2025, που τοποθετήθηκαν αμφότερες στο πλαίσιο δοκιμαστικής λειτουργίας εντός της Περιφέρειας Αττικής, και διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από αυτές τις κάμερες», αναφέρει η υπ’ αριθ. 68/2026 ΚΥΑ.

Πού μπαίνουν κάμερες