Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3: «Γλίστρησε» κι έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του ο «Δικέφαλος»

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 3-1 στη βροχερή Τρίπολη, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη για δεύτερο σερί ματς, καθώς ο μαχητικός Αστέρας AKTOR επέστρεψε κι ισοφάρισε σε 3-3!

Δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος έχασε μέσα από τα χέρια του το «τρίποντο» στην Τρίπολη.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου προηγήθηκε 3-1 στο 34ο λεπτό, αλλά οι μαχητικοί Αρκάδες επέστρεψαν και κατάφεραν να πάρουν βαθμό.

Ο Αστέρας AKTOR προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με τον Μακέντα, ο οποίος σκόραρε για 6η φορά κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε την κατάσταση και μέσα σε 13 λεπτά βρέθηκε μπροστά με δύο τέρματα. Ο Ντεσπόντοφ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε στο 21’, ο Κωνσταντέλιας έβαλε μπροστά την ομάδα του στο 27ο λεπτό κι ο Τσάλοφ από την άσπρη βούλα έκανε το 1-3 στο 34’.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδης, όμως, δεν το έβαλε κάτω πίεσε και δικαιώθηκε! Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Εμμανουηλίδης μείωσε σε 2-3, ενώ η ισοφάριση ήρθε από 74ο λεπτό από τον Τζιοακίνι, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Καλτσάς, Φερνάντες, Εμμανουηλίδης, Πομόνης, Κετού – Κένι, Καμαρά, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς.

Κόκκινες: Πομόνης (90’)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Πομόνης, Φερνάντες, Γκονζάλες (62’ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (70’ Αλμυράς), Καλτσάς (85’ Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (86’ Κέτου), Μούμο, Μακέντα (62’ Τζοακίνι).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά (53’ Οζντόεφ), Ντεσπόντοφ (70’ Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας, Τάισον (53’ Ζίβκοβιτς), Τσάλοφ (70’ Γιακουμάκης).