Παναθηναϊκός: Κάνει το «μπαμ» με την Σπανού η ομάδα μπάσκετ γυναικών

Ο Παναθηναϊκός θέλει να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη και ολοκληρώνει τη μεταγραφή-βόμβα της αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας, Άρτεμης Σπανού!

Πολύ κοντά στο να κλείσει μια πολύ σημαντική μεταγραφή είναι το τμήμα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στους τίτλους στην Ελλάδα και να πρωταγωνιστήσει στο Eurocup, όπου έχει ήδη προκριθεί στη φάση των «16».

Έτσι, το Τριφύλλι βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση της Άρτεμης Σπανού!

Η διεθνής Ελληνίδα σέντερ/πάουερ φόργουορντ αγωνίζεται από το 2010 στο εξωτερικό και φέτος ξεκίνησε τη χρονιά στην Μπρνο.

Στο Eurocup με την τσέχικη ομάδα είχε φέτος 14,4 πόντους και 7,6 ριμπάουντ, ωστόσο μετά τον αποκλεισμό της στη διοργάνωση ψάχνει το επόμενο βήμα στην σπουδαία καριέρα της.

Η Σπανού είναι αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και στα πρόσφατα τρία παιχνίδια για τα προκριματικά του Eurobasket είχε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ ανά αγώνα.