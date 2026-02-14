Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

Onsports Team

Η 22χρονη Madeline Schizas είχε μία... καλή δικαιολογία για την καθυστέρηση παράδοσης εργασίας σε καθηγητή του πανεπιστημίου της, αφού αγωνίζεται στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026»

Η Madeline Schizas - φοιτήτρια του Πανεπιστημίου ΜακΜάστερ στον Καναδά - ζήτησε παράταση από τον καθηγητή της για την παράδοση εργασίας που έπρεπε να έχει υποβάλει μέχρι την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, με την δικαιολογία ότι δεν θα προλάβει, λόγω της συμμετοχής της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η 22χρονη αθλήτρια από τον Καναδά έστειλε μέιλ στον καθηγητή της, αναφέροντας ότι είχε μπερδέψει την ημερομηνία παράδοσης της εργασίας στην κοινωνιολογία. Νόμιζε ότι η εργασία έπρεπε να παραδοθεί την Κυριακή, ενώ η πραγματική προθεσμία ήταν την Παρασκευή.

Στο email που έστειλε, εξηγούσε την κατάσταση και συμπεριέλαβε ακόμη και έναν σύνδεσμο με δελτίο τύπου της Ολυμπιακή Επιτροπής του Καναδά για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της.

Ο καθηγητής της, κατανοώντας την ιδιαίτερη κατάσταση, της έδωσε παράταση, όπως δημοσίευσε η σελίδα του «McMaster University» στο Instagram.

Ο καθηγητής της Schizas δημοσίευσε στα social media μία φωτογραφία, όπου παρακολουθεί τη φοιτήτριά του να αγωνίζεται στον πάγο, γράφοντας: «Πόσο περήφανος για εσένα Maddie».

Η Schizas αναδημοσίευσε την ανάρτηση σε story της στο Instagram ευχαριστώντας τον καθηγητή της για την υποστήριξη.

Η δημοσίευση του πανεπιστημίου ΜακΜάστερ με το mail του καθηγητή προκάλεσε θετικά σχόλια από χρήστες του Instagram, πολλοί από τους οποίους χαρακτήρισαν τον Satzewich "υπέροχο καθηγητή", ενώ έστειλαν τις ευχές τους στην Schizas για καλή επιτυχία.