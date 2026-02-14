Ομάδες

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ξέμεινε από προφυλακτικά το Ολυμπιακό Χωριό
Onsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 05:05
Σε δύσκολη θέση βρέθηκαν οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Συνολικά 10.000 προφυλακτικά μοίρασαν δωρεάν μέσα σε τρεις ημέρες οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa, όμως, πλέον το Ολυμπιακό Χωριό ξέμεινε από προφυλακτικά.

Οι διοργανωτές, που βρέθηκαν σε εξαιρετικά δεινή θέση, έχουν υποσχεθεί ότι θα φέρουν νέα παρτίδα αλλά δεν είναι ξεκάθαρο το πότε. Ένας αθλητής είπε ανώνυμα στην ιταλική εφημερίδα ότι «τα αποθέματα εξαντλήθηκαν σε μόλις τρεις ημέρες. Μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν περισσότερα, αλλά ποιος ξέρει πότε».

Η παροχή δωρεάν αντισυλληπτικών στα Ολυμπιακά Χωριά αποτελεί μακροχρόνια παράδοση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη φορά που μοιράστηκαν στους αθλητές ήταν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ το 1988 ως μέρος μίας μεγάλης εκστρατείας για την ασφαλή σεξουαλική υγεία και την προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και το AIDS.

