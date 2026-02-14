ΝΒΑ: Έβαλε… τέλος στην καριέρα του ο Κρις Πολ

EPA/CHRISTOPHE PETIT, ΑΜΠΕ

Ύστερα από 21 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στα παρκέ, ο Κρις Πολ βάζει οριστικό τέλος σε μια σπουδαία καριέρα, αποχαιρετώντας τον μαγικό κόσμο του NBA και το μπάσκετ συνολικά.

Με 12 συμμετοχές σε All-Star Game, 21 σεζόν γεμάτες ένταση, ηγεσία και επιτεύγματα, αλλά και δύο διαφορετικές θητείες στους Λος Άντζελες Κλίπερς που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, ο «CP3» αποχωρεί έχοντας εδραιώσει το όνομά του ανάμεσα στους κορυφαίους point guards όλων των εποχών.

Η διαδρομή του μόνο τυπική δεν ήταν. Εννέα φορές μέλος των καλύτερων αμυντικών πεντάδων, πέντε φορές πρώτος σε ασίστ σε ολόκληρη τη λίγκα, Rookie of the Year τη σεζόν 2005-06 και φυσικά μέλος της επετειακής ομάδας για τα 75 χρόνια του NBA. Μια καριέρα που «φωνάζει» Hall of Fame.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Πολ έγραψε:

«Αυτό ήταν! Έπειτα από 21 χρόνια αφήνω το μπάσκετ. Για πρώτη φορά δεν έχω την απάντηση και αυτό ίσως ξενίζει όσους με ξέρουν. Είμαι γεμάτος ευγνωμοσύνη και χαρά. Το μπάσκετ θα παραμείνει στο DNA μου, ακόμη κι αν η ιδιότητα του "παίκτη του NBA" ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο για περισσότερο από τη μισή μου ζωή, σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Και μόνο που το λέω, μοιάζει απίστευτο. Το μπάσκετ ήταν μια τεράστια ευλογία για μένα και το απόλαυσα κάθε στιγμή».