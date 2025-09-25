Ομάδες

AEK: Ο Καλοσκάμης μοιάζει σαν να είναι απλά στην αφετηρία – «Όταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα»
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 25 Σεπτεμβρίου 2025, 15:17
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού, δείχνοντας ότι το «κιτρινόμαυρο» μέλλον του ανήκει!

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της «Ένωσης», ενώ έδωσε και την ασίστ στο πρώτο γκολ του Πιερό.

Τα όσα έκανε στο χορτάρι της «OPAP Arena» αποτέλεσαν δείγμα του σπουδαίου ταλέντου του, αλλά και της ποδοσφαιρικής ευφυΐας του. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τον αποθέωσε στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι: «Είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Έχει προοπτική όχι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Ο Καλοσκάμης στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά, πλέον, δείχνει να είναι καλά κι εξελίσσεται σε έναν παίκτη που υπολογίζεται για βασικό ροτέισον. Γενικότερα, μοιάζει να βρίσκεται στην... αφετηρία μιας σπουδαίας καριέρας, στην οποία μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα, αρκεί φυσικά να παραμείνει υγιής και να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά.

Οι συνθήκες, πάντως, μοιάζουν ιδανικές, καθώς όσο τυχερός είναι ο Νίκολιτς που έχει στη διάθεση του ένα τέτοιο ταλέντο, άλλο τόσο είναι κι ο Καλοσκάμης που δουλεύει με τον Σέρβο τεχνικό.

Τα συναισθήματα που έφεραν το πρώτο γκολ

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP του ΑΕΚ – Παναιτωλικός, μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ στο Viber.

Κατά την παραλαβή του βραβείου του, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός μίλησε στην κάμερα του AEK TV για την εξέλιξη του αγώνα, αλλά και το πώς ένιωσε τη στιγμή που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και άκουσε τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του.

«Ανατρίχιασα, για να πω την αλήθεια, εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα και ελπίζω να επαναληφθεί πολλές φορές ακόμα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο νεαρός ποδοσφαιριστής.

Καλοσκάμης: «Όταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα»! | AEK F.C.



