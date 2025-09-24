ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Άνετα κι ωραία έκανε το «2 στα 2» | Πρώτο γκολ με την «Ένωση» ο Καλοσκάμης

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ εκμεταλλευόμενη το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού κι έκανε το «2 στα 2» στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η «Ένωση» ήταν κυρίαρχη στο πρώτο ημίχρονο, όπου πέτυχε και τα δύο τέρματα της.

Ο Πιερό σκόραρε για δεύτερο σερί ματς στη διοργάνωση, καθώς άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 26ο λεπτό. Το δεύτερο τέρμα ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με πολύ όμορφο πλασέ του Καλοσκάμη, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ με τα «κιτρινόμαυρα».

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναιτωλικός προσπάθησε να γίνει απειλητικός, αλλά ο Μπρινιόλι δήλωσε «παρών» όποτε χρειάστηκε. Τελικά, η ομάδα του Αγρινίου βρήκε γκολ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αγκίρε στις καθυστερήσεις. Η παράβαση δόθηκε για χέρι του Βίντα.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνη)

Κίτρινες: Οντουμπάτζο - Κοντούρης, Σιέλης, Μανρίκε, Στάγιτς

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος (63΄ Μαρίν), Ζοάο Μάριο (85΄ Κουτέσα), Καλοσκάμης, Ελίασον (63΄ Κοϊτά), Πιερό (63΄ Γιόβιτς)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Κοντούρης (79΄ Αγκίρε), Ματσάν (87΄ Νικολάου), Ενκολό, Άλεξιτς (79΄ Σμυρλής), Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς (38΄ Μπουχαλάκης), Γαλιάτσος, Στάγιτς, Μίχαλακ (79΄ Εστεμπάν)

Απόδραση από τον κάμπο για τον Λεβαδειακό

Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, ο Λεβαδειακός νίκησε 2-1 την ΑΕΛ στη Λάρισα κι έκανε το «2 στα 2» στη διοργάνωση. Το σκορ για τους φιλοξενούμενους άνοιξε ο Συμελίδης στο 43ο λεπτό, ο Πασάς ισοφάρισε στο 82', αλλά την τελευταία λέξη είπε ο Παλάσιος, ο οποίος σκόραρε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.