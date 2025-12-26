Σάκοτα: «Παιχνίδι με ομάδα που “παλεύει” για τον ίδιο στόχο με εμάς»

Onsports Team

Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Άρη για την GBL, τονίζοντας πως οι Θεσσαλονικείς είναι φορμαρισμένοι ιδιαίτερα.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη, στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Greek Basketball League το Σάββατο (27/12, 16:00), με τον Ντράγκαν Σάκοτα να καλεί τους παίκτες του να δώσουν χαρά στον κόσμο της Ένωσης.

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ:

«Έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα μεγάλο ματς, με αντίπαλο μία ομάδα η οποία παλεύει για τους ίδιους στόχους με εμάς. Εκτός Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων που έχει τον ίδιο στόχο και σ’ αυτό το γκρουπ ανήκουμε και εμείς, αλλά και ο Άρης. Ο Άρης έχει φορμαριστεί. Ξεκίνησε να κερδίζει στην Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα και ξέρουμε τι μάς περιμένει. Διαθέτει παίκτες με μεγάλη εμπειρία, παίζει καλή άμυνα και έχει προσωπικότητες επιθετικά, όπως οι Τζόουνς, Νουά, Άντζουζιτς. Απαιτείται μεγάλη προσοχή. Είναι ιδιαίτερη χαρά τώρα που οι ημέρες είναι γιορτινές, να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Ελπίζουμε, ότι θα γεμίσουν οι οπαδοί μας το γήπεδο και θα μας βοηθήσουν όπως άλλωστε κάνουν πάντα. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δεν είναι σχήμα λόγου. Οι οπαδοί μας είναι η δύναμή μας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να δώσουμε μία χαρά στον κόσμο μας».