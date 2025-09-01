Ολυμπιακός: «Προσπαθώ να μην κλάψω» - Συγκινημένος ο Ποντένσε από την υποδοχή

EUROKINISSI

Onsports team

Ο Πορτογάλος ήρθε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα του Πειραιά, οι οποία τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Σαμπάμπ.

Ο Πορτογάλος θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους «ερυθρόλευκους» να αναμένεται να τον δηλώσουν και στην ευρωπαϊκή λίστα. Περίπου 2000 φίλοι του Ολυμπιακού επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον Ποντένσε, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις εμφανίστηκε συγκινημένος.

Αναλυτικά όσα είπε κατά την άφιξη του στο «Ελ. Βενιζέλος»: «Είναι ωραίο που επιστρέφω σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω από τη συγκίνηση, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή. Τρέμουν τα ποδια μου. Ήρθα για να μείνω, ο στόχος μου είναι να μείνω εδώ αν γίνεται και για 10 χρόνια. Θέλω να πετύχω, το μόνο που μετράει είναι να κατακτήσω τρόπαια. Αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικά για όλους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που να ήθελα να βρίσκομαι εκτός από αυτό».