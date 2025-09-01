Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ποντένσε για να υπογράψει – «Θερμή» υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος»
INTIME SPORTS
Onsports team 01 Σεπτεμβρίου 2025, 21:30
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ποντένσε για να υπογράψει – «Θερμή» υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε στην Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας (01/09), για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Η αρχική προγραμματισμένη άφιξη του καθυστέρησε, αλλά πλέον ο Πορτογάλος βρίσκεται στη χώρα μας.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έφτασε στην Ελλάδα λίγο μετά τις 20:30, για να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους «ερυθρόλευκους» να αναμένεται να τον δηλώσουν και στην ευρωπαϊκή λίστα.

Περίπου 2.000 οπαδοί του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» για να υποδεχθούν τον 29χρονος μεσοεπιθετικό, ο οποίος μέτρησε τρία γκολ κι οκτώ ασίστ σε 21 αγώνες με την Αλ Σαμπάμπ στη Σαουδική Αραβία, την τρέχουσα σεζόν.



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025: Πλήγμα στη Γερμανία - Νοκ άουτ για το υπόλοιπο τουρνουά ο Βόιγκτμαν
2 ώρες πριν Eurobasket 2025: Πλήγμα στη Γερμανία - Νοκ άουτ για το υπόλοιπο τουρνουά ο Βόιγκτμαν
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Σερβία – Τσεχία 82-60: Νίκη στο ρελαντί πριν το ντέρμπι πρωτιάς με την Τουρκία
2 ώρες πριν Eurobasket 2025, Σερβία – Τσεχία 82-60: Νίκη στο ρελαντί πριν το ντέρμπι πρωτιάς με την Τουρκία
MUNDIAL
Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε το… ταξίδι για το Μουντιάλ 2026 – Πρώτη προπόνηση πριν τα προκριματικά
3 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε το… ταξίδι για το Μουντιάλ 2026 – Πρώτη προπόνηση πριν τα προκριματικά
SUPER LEAGUE
AEK: «Κιτρινόμαυρος» για τρία χρόνια ο Γκρούγιτς, την Τρίτη (02/09) η ανακοίνωση!
3 ώρες πριν AEK: «Κιτρινόμαυρος» για τρία χρόνια ο Γκρούγιτς, την Τρίτη (02/09) η ανακοίνωση!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved