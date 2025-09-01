ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Το όμορφο βίντεο που έπαιξε στην «OPAP Arena» για τον Πέτρο Μάνταλο

AEK FC

Onsports team

Ο Πέτρος Μάνταλος έχει την Κυριακή (31/08) γενέθλια κι η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο βίντεο για τον αρχηγό της «Ένωσης».

Ο έμπειρος μέσος συμπληρώνει 34 έτη ζωής και συμπαίκτες και φίλοι της «Ένωσης» του ευχήθηκαν χρόνια πολλά.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR, στα μάτριξ της «OPAP Arena» έπαιξε ένα πολύ όμορφο βίντεο με ευχές προς τον Μάνταλο.

Μάλιστα, ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων», ο οποίος, εκείνη τη στιγμή έκανε «ζέσταμα» (σ.σ. βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα), σταμάτησε για λίγο για να το δει.