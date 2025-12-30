Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστεί εμπράκτως τον κόσμο για τη στήριξη -Γενική είσοδος 5 ευρώ με Καρδίτσα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιθυμώντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση όρισε γενική είσοδος 5 ευρώ στο ματς με την Καρδίτσα (4/1, 16:00)!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, θέλοντας να επιβραβεύσει τους φιλάθλους της με τον ερχομό του 2026 για την αγάπη, τη στήριξη και την αφοσίωσή τους στην ομάδα μας, ορίζει γενική είσοδο 5 ευρώ για την αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής (04/01, 16:00) με αντίπαλο την Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ στο Telekom Centher Athens, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας άμεσα κι ελάτε να ζήσουμε άλλη μία «πράσινη» μπασκετική μας Κυριακή, με δράσεις για όλη την οικογένεια.

Εκπλήξεις και δραστηριότητες, τόσο σε κάθε επίπεδο του ανακαινισμένου Telekom Center Athens, όσο και εντός του παρκέ, περιμένουν κάθε Παναθηναϊκή οικογένεια.

**Σημειώνεται, πως από την προσφορά της γενικής εισόδου των 5 ευρώ, εξαιρούνται οι θύρες VIP και τα διαζώματα 125 και 128.