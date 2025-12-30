Ομάδες

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστεί εμπράκτως τον κόσμο για τη στήριξη -Γενική είσοδος 5 ευρώ με Καρδίτσα
Οnsports Τeam 30 Δεκεμβρίου 2025, 15:01
BASKET LEAGUE

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστεί εμπράκτως τον κόσμο για τη στήριξη -Γενική είσοδος 5 ευρώ με Καρδίτσα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θέλει να πει ένα ακόμα ευχαριστώ στον κόσμο της ομάδας και για την φετινή, συνεχή στήριξή του και για τον λόγο αυτό ανακοίνωσε γενική είσοδο 5 ευρώ στον Κυριακάτικο αγώνα με την Καρδίτσα στο Telekom Center Athens. 

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιθυμώντας να ευχαριστήσει τον κόσμο για την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση όρισε γενική είσοδος 5 ευρώ στο ματς με την Καρδίτσα (4/1, 16:00)!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, θέλοντας να επιβραβεύσει τους φιλάθλους της με τον ερχομό του 2026 για την αγάπη, τη στήριξη και την αφοσίωσή τους στην ομάδα μας, ορίζει γενική είσοδο 5 ευρώ για την αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής (04/01, 16:00) με αντίπαλο την Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ στο Telekom Centher Athens, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας άμεσα κι ελάτε να ζήσουμε άλλη μία «πράσινη» μπασκετική μας Κυριακή, με δράσεις για όλη την οικογένεια.
 
Εκπλήξεις και δραστηριότητες, τόσο σε κάθε επίπεδο του ανακαινισμένου Telekom Center Athens, όσο και εντός του παρκέ, περιμένουν κάθε Παναθηναϊκή οικογένεια.
 


