Ο Τσακαλίδης στον αγώνα του Σούπερ Καπ Ολυμπιακός-ΟΦΗ
Οnsports Τeam 30 Δεκεμβρίου 2025, 14:58
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τσακαλίδης στον αγώνα του Σούπερ Καπ Ολυμπιακός-ΟΦΗ

O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για να διευθύνει τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο (03/01/2026, 17:00).

Η αντίστροφη μέτρηση για την σέντρα του τελικού του Super Cup μεταξύ ΟΦΗ και Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο Στάδιο φτάνει στο τέλος της και σήμερα έγινε γνωστό και ποιος θα είναι ο διαιτητής που θα διευθύνει τον μεγάλο αγώνα. 

Πρώτος διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο διεθνής ρέφερι Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας) και Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας).

Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας), ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας) και AVAR ο Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας).
 
Ο αρχιδιαιτής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά θα είναι ο παρατηρητής του Σούπερ Καπ στην μεγάλη γιορτή που ετοιμάζεται ξανά μετά από χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης.


