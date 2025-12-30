Κοχλιαρίδης: «Μας επιτέθηκαν με μαχαίρι μέσα στο ρινγκ»

Οnsports Τeam

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν μαζί με τον Γιάννη Τσουκαλά στη Σερβία για τον αγώνα του Έλληνα αθλητή εξιστορεί τι ακριβώς συνέβη και συγκλονίζει με τις λεπτομέρειες.

Τρομακτικές στιγμές περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης στο fightsports.gr αναφορικά με τα όσα έζησε αυτός και η ελληνική αποστολή στη Σερβία, μετά τον αγώνα του Γιάννη Τσουκαλά για τον τίτλο της διοργάνωσης WKU.



Ο προπονητής του ΠΑΟΚ που βρέθηκε μαζί με τον Έλληνα αθλητή στη Σερβία περιέγραψε αδιανόητες στιγμές και συγκλόνισε με τα όσα εξιστόρησε.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο VIDEO, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη.

Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής.

Μετά από αυτό σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας.

Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα.

Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά…

Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα.

Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ».