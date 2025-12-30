Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

Οnsports Τeam

Ο Έλληνας αθλητής νίκησε τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα και μετά το τέλος του αγώνα επικράτησε πανδαιμόνιο με τους Σέρβους να επιτίθενται στην Ελληνική ομάδα.

Ένταση και χάος σημειώθηκαν σε αγώνα kickboxing στη Σερβία, μετά τη λήξη της αναμέτρησης για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο WKU στα -67 κιλά, μεταξύ του Έλληνα αθλητή Γιάννη Τσουκαλά και του Σέρβου Βαχίντ Κιτσάρα.

Μετά τον αγώνα, άτομα από την ομάδα του Σέρβου εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Τσουκαλά, προκαλώντας γενική σύρραξη στην πόλη Νόβι Πάζαρ.

Σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης, μέλη της ομάδας του Κιτσάρα μπήκαν βίαια στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στον Τσουκαλά. Ιδιαίτερα σοκαριστικό ήταν το περιστατικό όπου ο αδερφός του Σέρβου μαχητή γρονθοκόπησε τον Έλληνα αθλητή στο πρόσωπο, την ώρα που ο Τσουκαλάς ήταν γονατισμένος και προσευχόταν.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα, με περίπου 50 άτομα να εισβάλλουν στον χώρο, προκαλώντας χάος και μαζική σύγκρουση. Οι διοργανωτές δεν κατάφεραν να επαναφέρουν την τάξη, ενώ ως βασικός λόγος αναφέρθηκε η έλλειψη επαρκούς προσωπικού ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων περιστατικών.