ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Οι επιλογές του Νίκολιτς για το ματς της Super League
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 31 Αυγούστου 2025, 19:12
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Οι επιλογές του Νίκολιτς για το ματς της Super League

Δείτε τους παίκτες που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ, στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο της, που ήταν η πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι», τρεις ημέρες μετά τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, υποδέχονται τον Αστέρα AKTOR, στο στόχο το «2 στα 2» στη Super League, ώστε να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο τον καλοκαιρινό κύκλο αγώνων, πριν την πρώτη διακοπή της σεζόν.

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης (28/08), καθώς θέση στη βασική ενδεκάδα πήραν οι Βίντα, Πενράις και Μάνταλος. Στα αξιοσημείωτα είναι η επιστροφή του Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο. Αντίθετα, εκτός αποστολής είναι οι Ζίνι, Μαρσιάλ και Γκατσίνοβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα,Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό.

Η ενδεκάδα του Αστέρα AKTOR: Παπαδόπουλος, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Moύμο, Έντερ, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.

